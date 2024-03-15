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На период школьных каникул. УЗ назначила дополнительный поезд из Киева во Львов

Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева во Львов (facebook.com_ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Киева во Львов на период школьных каникул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"На самую горячую дату месяца - 23 марта - назначили дополнительный поезд Интерсити+ №777/778 Киев - Львов", - говорится в сообщении.

Поезд отправляется из Киева в 6:50 и прибывает во Львов в 13:07.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в тот же день в 13:45 и прибывать в Киев в 20:04.

Как отметили в УЗ, билеты на дополнительный поезд уже в продаже.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям на период школьных весенних каникул. Полный список рейсов в материале РБК-Украина.

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