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За період перемир'я список полонених в ОРДЛО збільшився на 70 осіб, - Денісова

Автор: Ілона Свиридова

За період перемир'я на Донбасі список українських полонених збільшився на 70 осіб. На сьогодні в місцях несвободи на окупованій території утримують понад 300 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю омбудсмена Людмили Денісової для телеканалу "Дім".

За її словами, на окупованому Донбасі 301 громадянин України незаконно "засуджений" і утримується в місцях несвободи - це полонені, а також "засуджені за шпигунство". Але скільки насправді українців незаконно утримують там, невідомо.

"За цей період перемир'я список громадян України, які потрапили до в'язниць збільшився на 70 осіб. І процес триває, їх вже 301 особа. Кожен день ми бачимо, що щось відбувається. Кого взяли, потім випустили, потім знову взяли", - додала Денісова.

Нагадаємо, у грудні Україна в ТКГ запропонувала звільнити трьох жінок, які утримуються на окупованих територіях, яких раніше хотіли передати нардепу Віктору Медведчуку, але окупанти відмовилися.

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