За період карантину допомогу по безробіттю отримували 428 тисяч українців

За період карантину упродовж березня-вересня допомогу по безробіттю отримували 428 тисяч українців. А усього з початку року мільйон українців мали статус зареєстрованого безробітного.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби зайнятості.

"Упродовж січня-вересня 2020 року: 1 млн українців мали статус зареєстрованого безробітного; 473 тис. громадян знайшли роботу за сприяння служби зайнятості, з них - 291 тис. зареєстрованих безробітних; 888 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що 673 тисячі вакансій було в базі даних служби зайнятості.

Лідером за кількістю працевлаштованих протягом 9 місяців поточного року громадян традиційно є сільське господарство (35%), далі - переробна промисловість та торгівля (16% та 15% відповідно).

При цьому з початку дії карантину, з 12 березня по 30 вересня:

504 тис. українців отримали статус зареєстрованого безробітного;

324 тис. громадян було працевлаштовано, з них - 223 тис. - безробітних;

428 тис. осіб почали отримувати допомогу по безробіттю;

396 тис. вакансій було в базі даних служби зайнятості.

Підкреслюється, що станом на 21 жовтня 410 тис. безробітних перебувають на обліку в службі зайнятості, 347 тис. з них отримують допомогу по безробіттю; а 67 тис. вакансій є в базі даних служби зайнятості.

Вказано також, що станом на 20 жовтня до центрів зайнятості підприємці подали майже 223,7 тис. пакетів документів, з них 195,45 тис. - ФОПи, які є застрахованим особами.

"Це дозволило здійснити виплати та зберегти робочі місця для 370,7 тисячі громадян, з них 181,6 тис. - ФОПи", - інформують у Держслужбі зайнятості.

Нагадаємо, у кінці вересня повідомлялося, що безробіття в Україні під час карантину зросло до 10%.

Як писало РБК-Україна, за даними Держстату, в I кварталі 2020 року кількість безробітних становила 1,5 млн осіб. Кількість працюючих - 16,6 млн осіб.