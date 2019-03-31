За період виборчої кампанії отримано понад 5 тис. повідомлень про порушення, - МВД

За період кампанії виборів президента України загалом було отримано повідомлення про понад 5 тисяч ситуацій, якій пов'язують з порушенням виборчого законодавства. Про це на брифінгу розказав радник міністра МВС Іван Варченко.

Зокрема, він підбив підсумки трьох місяців роботи відомства.

"За період виборчої кампанії нами отримано повідомлення про понад 5 тисяч ситуацій, якій пов'язують з порушенням виборчого законодавства. З них - 356 повідомлень впродовж вчорашнього дня", - розказав він.

За його словами, на кандидатів, які порушили законодавство в частині агітації у день тиші, можуть бути покладені певні санкції.

Нагадаємо, в ході виборів президента України, станом на 12:00 сьогодні, 31 березня, було зафіксовано вже 284 заяви та повідомлення про порушення.

Також РБК-Україна писало, що під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш. Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.