"Пережиток Холодной войны": в Конгресс внесли законопроект о выходе США из НАТО

"НАТО - это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО", - отметил конгрессмен.

Масси в своем законопроекте заявил, что НАТО создали для противодействия Советскому Союзу, который распался более 30 лет назад.

"С тех пор участие США обошлось налогоплательщикам в триллионы долларов и по-прежнему связано с риском вовлечения США в иностранные войны", - говорится в тексте документа.

Этот законопроект обязывает президента США Дональда Трампа официально уведомить НАТО о выходе не позднее, чем через 30 дней после вступления в силу закона.

Документ также констатирует, что первоначальная цель блока времен Холодной войны больше не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

Также этот законопроект устанавливает, что европейские члены НАТО имеют достаточный экономический и военный потенциал для обеспечения собственной обороны, и предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.