Перезагрузка после Brexit: новое соглашение Британии и ЕС на финишной прямой

Отмечается, что делегации представителей Великобритании и Европейского Союза ведут переговоры по перезагрузке отношений после выхода страны из содружества (т.н. Brexit). Дилог ведется в условиях формирования нового правительства лейбористов во главе с премьер-министром Киром Стармером.

Ожидается, что в понедельник, 19 мая, стороны объявят о заключении пакта в сфере обороны и безопасности, достигнут понимания по ряду других аспектов сотрудничества и обнародуют совместное заявление о стратегическом партнерстве на фоне глобальной геополитической нестабильности.

Камни преткновения

Несмотря на достигнутый прогресс, ряд вопросов оставался нерешенным даже в финальные часы перед саммитом. Одним из ключевых противоречий, стало стремление Лондона ввести четырехлетнее ограничение на продление действующих квот ЕС на вылов рыбы в британских водах - Брюссель настаивал на более длительном периоде. В ответ Европейская комиссия предложила установить аналогичный срок для договоренностей по упрощению проверок агропродовольственных товаров.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Антониу Кошта, запланировали встречу с премьер-министром Стармером в Лондоне 19 мая.

В ЕС также выразили разочарование предложением Лондона лишь изучить возможность создания молодежной программы обмена. В Брюсселе ожидали более амбициозного подхода, в частности возвращения Великобритании к программе Erasmus+ (программа обменов студентов, преподавателей и ученых стран-членов ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Украины, Северной Македонии, Норвегии, Турции).

Без четкого обязательства по реализации плана молодежной мобильности, ЕС воздержался от согласования формулировок о расширении прав британских артистов, путешествующих по Европе, а также разрешения гражданам Великобритании пользоваться электронными пограничными системами на территории ЕС.

Отдельно Великобритания также стремится достичь договоренностей по доступу своих оборонных компаний к оборонному фонду ЕС.

Вызов для Стармера

Как отмечает Bloomberg, окончательные решения ожидаются уже в понедельник, однако пока неизвестно, насколько подробными будут итоговые документы саммита. Несмотря на стремление ЕС восстановить партнерство с Лондоном, особенно в сфере безопасности, многие государства-члены проявляют сдержанность относительно возможности предоставления Британии преимуществ более тесной интеграции без надлежащих обязательств, в частности относительно свободного передвижения людей. Это усложняет позицию премьер-министра Сармера, который оказался под давлением со стороны набирающей популярность партии Reform UK, которая ассоциируется с одним из лидеров кампании за Brexit Найджелом Фараджем.

На этой неделе Стармер анонсировал усиление контроля над миграцией, что вызвало критику со стороны левоцентристских сил из-за его высказываний о риске превращения Великобритании в "остров незнакомцев". Подобная риторика резко контрастирует с его позицией пятилетней давности, когда он заявлял о готовности "защищать свободное передвижение", став руководителем Лейбористской партии.

Саммиту предшествует самый активный этап международной деятельности Кира Сармера с начала его вступления в должность в июле прошлого года. В течение последних двух недель, глава правительства посетил Киев вместе с представителями "Коалиции решительных", объявил о заключении соглашения о свободной торговле с Индией и достиг договоренности с президентом США Дональдом Трампом о снижении тарифов на импорт.

"В этот период большой неопределенности и нестабильности Великобритания не замкнется в себе, а наоборот - гордо займет свое место на мировой арене, укрепляя наши альянсы и заключая выгодные сделки в интересах британцев", - заявил Стармер в субботу. Он также добавил, что новое соглашение с Европой будет "полезным для наших рабочих мест, счетов и безопасности границ".

Фактор Трампа

Как отмечает издание, жесткая торговая политика Дональда Трампа, направленная на пересмотр глобальной экономической архитектуры путем введения тарифов для союзников и конкурентов, подорвала трансатлантические отношения, но одновременно создала для Лондона и Брюсселя общую платформу для сближения.

Кроме того, европейские партнеры начали переосмысливать архитектуру безопасности после того, как Трамп неоднократно высказывал пророссийскую риторику, критиковал президента Украины Владимира Зеленского во время встреч в Белом доме и угрожал остановить поддержку стран-членов НАТО, которые, по его мнению, тратят недостаточно средств на оборону.

В воскресенье, 18 мая, министр Кабинета министров Великобритании Ник Томас-Саймондс заявил, что переговоры будут продолжаться до последнего момента и окончательное соглашение еще не заключено.

"Мы находимся в решающей фазе. Мы стремимся достичь такого соглашения, которое будет полезным для рабочих мест, поможет укрепить наши границы и уменьшить расходы домохозяйств", - отметил Томас-Саймондс в интервью Sky News.