Перезавантаження корпоративного управління: Кабмін скоро запустить комітет з призначення

За його словами, уряд рухається у кількох напрямках: тісна співпраця з парламентом щодо законодавства, відновлення роботи Номінаційного комітету, консультації з міжнародними організаціями.

"Говорячи про реформу корпоративного сектору, ми говоримо не лише про великі компанії, а про весь сектор державних підприємств. Якісні зміни у функціонуванні державного сектору економіки - пріоритет для створення більш ефективних, прибуткових та інвестиційно привабливих державних компаній", - зазначив глава Мінекономіки.

Любченко підкреслив, що Кабінет міністрів розглядає корпоративне управління як драйвер економічного зростання та боротьби з корупцією, у тому числі за рахунок створення ефективного балансу між усіма учасниками корпоративного управління.

Він звернув увагу на необхідність старту номінаційного процесу.

"Найближчим часом буде запущено роботу Комітету з призначення, адже це є передумовою належного формування наглядових рад та запуску реформи корпоративного управління на рівні підприємств державного сектору", - сказав міністр.

За словами урядовця, серед найбільших підприємств є такі, які вже залишились без наглядових рад чи керівників, а є підприємства, де така ситуація станеться найближчим часом через закінчення строку контрактів.