Перешел на "службу" в РФ. Экс-следователя полиции из Балаклеи приговорили к 12 годам тюрьмы

Во время оккупации Балаклеи бывший следователь добровольно занял псевдодолжность "полицейского охраны" в так называемой "Народной милиции".

"Оккупанты доверили коллаборационисту охранять административные здания, склады и местного "сборщика налогов", когда тот собирал "дань" на рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале октября 2022 года пособника врага разоблачили правоохранители и задержали его.

Как наказали бывшего полицейского

Суд признал виновным экс-следователя одного из отделений Изюмского районного управления полиции ГУНП в области в коллаборационной деятельности.

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать любые должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с конфискацией имущества.

Ситуация в Балаклее

Город был оккупирован россиянами в самом начале вторжения, однако уже осенью прошлого года ВСУ освободили Балаклею.

За это время правоохранители задержали несколько человек, которые перешли на сторону россиян и начали с ними сотрудничать.