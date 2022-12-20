"Переезжают". Мэр Мелитополя отреагировал на слухи об выводе войск РФ

Российские военные не покидают территорию оккупированного Мелитополя, однако переезжают поближе к побережью Азовского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона "Единые новости".
Сегодня, 20 декабря, Федоров отреагировал на слухи о выходе оккупантов из Мелитополя. Он пояснил, что сейчас не может подтвердить эту информацию.
"Мы видим такую тенденцию – прежде всего рашисты делают релокацию своих войск, их переброску. Переезжают с побережья Лимана к побережью Азовского (моря – ред.), из одного населенного пункта в другой", - рассказал Федоров.
По его словам, сейчас россияне "точно полностью не выезжают" из временно оккупированной Запорожской области или из других мест. Он добавил, что с 16 декабря оккупанты наоборот увеличили свое количество в Мелитополе путем переброски кадыровцев и мобилизованных россиян.
Напомним, в понедельник, 19 декабря, во временно оккупированном Мелитополе прозвучало два громких взрыва.
Ранее мы писали, что силы обороны юга заметили сходство поведения россиян во временно оккупированном Мелитополе со сценарием, по которому оккупанты отступали из Херсона.
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