Перевозим детей в машине: ТОП-5 важных запретов

Что есть - то есть: даже самый комфортабельный автомобиль является худшим вариантом путешествия для ребенка. Ведь малыш здесь ограничен в своих движениях, обделен вниманием (родители смотрят на дорогу), да еще и игрушек много не возьмешь - скажут, и без них в салоне тесно.

Как все сделать правильно

Специалисты по вопросам безопасности - конечно, вместе с опытными родителями - выработали несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы и при наличии в экипаже детей в машине все было в порядке.

Когда автомобиль едет, детям в салоне нельзя:

Высовываться в окно. Оно и взрослому выглядывать в окно на ходу довольно рискованно, а ребенку и подавно. Насморк, ветка дерева, которая может ударить, борт грузовика в соседнем ряду, выхлопные газы старого автобуса - в наших условиях все это реальные угрозы для малыша, который выглядывает в открытое окно автомобиля. Кроме того, во время резкого поворота или торможения ребенок может удариться головой о край окна. А голова у детей - самая тяжелая часть тела, и удержать ее в балансе бывает сложно.

Стоять в салоне. Казалось бы, ничего страшного в том, что ребенок стоит, когда авто едет, однако это очень опасно. Если водитель резко затормозит или случится авария, ребенок может потерять равновесие и сильно удариться об элементы интерьера. Травмы в такой ситуации - вполне реальны. По этой же причине не допускайте хождения ребенка по салону. И подчеркиваем, что ребенок должен не просто сидеть где-то - а именно в специальном детском кресле, и пристегнут по всем правилам.

Играть кнопками и ручками. Лучше не позволять детям играть с элементами управления машины во время движения - никакими, не только стеклоподъемниками. Нажимая все без разбора, ребенок может случайно открыть дверь, включить верхний свет, дать музыку "на полную" - а это либо создаст аварийную ситуацию, либо отвлечет внимание водителя, что тоже может закончиться неприятностями. Со своей стороны водитель должен помнить о таких мерах предосторожности, как детские замки на торцах задних дверей и блокировка кнопок задних стеклоподъемников.

Смотреть в экран, если ребенок склонен к укачиванию. Если ребенка укачивает, во избежание "морской болезни" ему лучше смотреть в окно, а не в телефон или книгу. Это помогает избежать тошноты. И в любом случае желательно иметь с собой средства от укачивания, влажные салфетки и взрослого, который сможет отвлечь малыша играми, загадками или простым разговором.

Бросаться игрушками. Разбрасывание предметов по машине - не просто шалость. Если игрушка попадет в водителя или резко хлопнет обо что-то, это может испугать его и отвлечь внимание от дороги. А это уже серьезная угроза безопасности. Особенно нехорошо, если какая-то игрушка попадет (например, незаметно закатится) под педали и водитель в нужный момент не сможет нажать нужную до пола.

Вкратце

Опытные родители, планируя дальнюю поездку, заранее продумывают, чем будут заниматься самые маленькие пассажиры во время путешествия. Нюанс в том, что в машине, да еще и на незнакомом маршруте, могут не действовать привычные, домашние варианты детского досуга. Тем более, что как упоминалось выше, планшеты и смартфоны могут провоцировать укачивание. Во многих случаях эффективным решением бывает опытный и авторитетный для малыша (малышей) человек, который будет ехать рядом на заднем сиденье и корректировать дисциплину и морально-психологическую обстановку в указанном пространстве.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.