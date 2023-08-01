Переворот в Нигере: Гвинея поддержала повстанцев, еще две страны обещали помощь

Гвинея стала первой страной, которая выступила в поддержку повстанцев, которые захватили власть в Нигере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Гвинейский национальный комитет по сплочению и развитию заявил о поддержке повтанцев Нигера.

"Гвинея по-прежнему убеждена, что новые власти сделают все, чтобы гарантировать стабильность и согласие в Нигере и субрегионе", - говорится в заявлении комитета. Он также раскритиковал заявление Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о планах по военному вмешательству в случае, если в Нигере не будет возвращен конституционный строй.

Власти Буркина-Фасо и Мали, в свою очередь, заявили о готовности воевать на стороне повстанцев Нигера.

"Мали и Буркина-Фасо предупреждают, что любая военная интервенция в Нигер будет рассматриваться как объявление войны Буркина-Фасо и Мали", - говорится в совместном заявлении. Они также пригрозили выйти из ЭКОВАС, в котором у них приостановлено членство из-за военных переворотов.

Переворот в Нигере

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ к резиденции президента Нигера Мохаммеда Базума. СМИ сообщали о попытке госпереворота.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума. Ряд стран мира сразу же осудили переворот в Нигере, в том числе и Украина.

В пятницу, 28 июля, глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против экс-президента в 2015 году.

Спустя два дня повстанцы напали на посольство Франции. В Париже осудили насилие в отношении дипломатического учреждения и пригрозили реакцией.

Вчера, 31 июля, страны-участники ЭКОВАС договорились ввести войска в Нигер, если через неделю там не вернут власть президенту Мухаммеду Базуму.