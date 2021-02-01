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Переворот у М'янмі: українців просять тимчасово не відвідувати цю країну

Автор: РБК-Україна

У зв'язку з переворотом в М'янмі українців просять тимчасово не відвідувати цю країну. Тим, хто вже знаходяться в ній, рекомендується зв'язатися з українським посольством в Таїланді.

Про це у Twitter повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У зв'язку з оголошенням надзвичайного стану в М'янмі рекомендуємо громадянам України поки що утриматися від поїздок до цієї країни. Просимо українців у М'янмі повідомити про своє місцезнаходження на "гарячу" лінію посольства України в Таїланді", - зазначив Ніколенко.

Контакти посольства в Таїланді: +66970107760, consul_th@mfa.gov.ua.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання президента М'янми Він Мьїна і голови уряду. Пізніше стало відомо, що владу захопили військові, в країні оголошено надзвичайний стан терміном на один рік. Цими днями мало відбутися перше засідання нового парламенту, однак військові, які десятиліття фактично контролюють країну, заявляли про махінації на виборах.

Зазначимо, міжнародне співтовариство звинувачує владу Мьнямы в геноциді рохінджа. Зокрема, у масових вбивствах представників цього мусульманського народу. Сотні тисяч біженців рохінджа під час геноциду втекли до Бангладеш.

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