У Гвінеї військові влаштували переворот: заарештували президента і розпустили уряд

В Гвінеї військові влаштували держпереворот. Вони затримали президента Альфа Конде, а потім оголосили, що уряд розпущено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

У неділю солдати влаштували перестрілку біля президентського палацу в столиці. Перестрілка тривала кілька годин, а потім військові перекрили єдиний міст, що з'єднує район Калум з іншим містом.

Президента затримали. Після цього військові оголосили, що президент повалений і уряд розпущено.

Лідер заколотників підполковник Мамаді Думбуя в оточенні кількох озброєних солдатів заявив по державному телебаченню, що вони більше не будуть довіряти країну одному політику.

"Ми більше не будемо довіряти політику одній людині. Ми довіримо це народу", - сказав Думбуя.

Пізніше військові оголосили про плани замінити губернаторів Гвінеї регіональними командирами. Вони заявили, що члени уряду Конде зобов'язані з'явитися в понеділок вранці в столичний Народний палац .

"Будь-яка відмова з'явитися буде вважатися повстанням", - заявили військові.

Протягом декількох годин місцеперебування 83-річного президента Конде було невідоме, але потім з'явилося відео. На ньому повалений лідер гвінейців заарештований, знаходиться в оточенні озброєних солдатів. Пізніше солдати заявили, що він контактував з лікарями. Про терміни й умови звільнення президента вони нічого не сказали.

Альфа Конде правив країною десять років, проте його популярність впала в минулому році після того, як він балотувався на третій термін президентства.