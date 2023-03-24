Переведут в режим готовности. В Запорожской области сворачивают "пункты несокрушимости"

В Запорожской области решили свернуть "пункты несокрушимости". Некоторые продолжат работу, другие перейдут в режим готовности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.
"15 апреля в режим "готовы к открытию" можно перевести 119 ячеек помощи, созданных органами государственной власти и 7 службой ГСЧС", - заявил руководитель ЗОВА Юрий Малашко.
При этом еще более сотни "пунктов несокрушимости" будут работать круглосуточно.
"В этот список войдут несколько десятков центров помощи ответственного бизнеса и 10 объектов с генераторами. Отдельно будут определять свой режим работы "пункты несокрушимости", созданные сетевым бизнесом", - пояснили в ОВА.
Как было решено местными властями, в Запорожской области будут следующие формы работы "пунктов несокрушимости":
Напомним, ранее сообщалось, что "пункты несокрушимости" в Киеве переведут в режим ожидания. Рабочие оставят по 2 пункта в каждом районе в связи с отсутствием отключений света.
Также РБК-Украина писало о том, что "пункты несокрушимости" также свернули в Чернигове и на Буковине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .