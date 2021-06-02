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Переведення всіх пенсіонерів на банківські картки відклали на 1,5 роки

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни у своє рішення, яке було ухвалено у березні, щодо переводу пенсій та інших соціальних виплат на банківські картки. Порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через "Укрпошту" буде збережений до 1 січня 2023 року.

Постанова від 26 травня 2021 р. № 546 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з документом, Пенсійний фонд України повинен провести конкурс для вибору організацій, які здійснюють починаючи з 1 січня 2023 року виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". Планувалося, що з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів. Оплата послуг більшістю пенсіонерів буде проводитися самостійно.

Відзначимо, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 3,5 млн осіб.

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