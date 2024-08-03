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Перевозчиков предупредили о задержках на одном из пунктов пропуска в Польшу

Украина, Суббота 03 августа 2024 16:22
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Перевозчиков предупредили о задержках на одном из пунктов пропуска в Польшу Фото: перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе с польшей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Перевозчиков предупредили о задержках на одном из пунктов пропуска в Польшу. В связи с проведением дорожного ремонта может наблюдаться замедление в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

По информации польской стороны, в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на участке "въезд в Республику Польша" с 10:00 часов планируется проведение ремонта одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия.

В связи с этим возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины.

"Во избежание задержек при пересечении границы советуем перевозчикам по возможности выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу", - подчеркнули в таможенной службе.

Обновлено в 16:30.

Польское издание RMF24 сообщило, что ремонт работы на данном участке дороги продлится до 14 ноября этого года.

"Ориентировочный срок завершения ремонта - 14 ноября этого года. Перевозчики, по возможности, должны выбрать к тому времени другие пункты пропуска", - отметили в Надбужанском отделе пограничной службы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о списке пунктов пропуска, где украинцы без очередей могут пересечь границу с Европой.

Мы также писали, что говорят пограничники о пересечении границы с "Резерв+".

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