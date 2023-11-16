Перевозчики в Словакии заблокировали границу с Украиной

Издание отмечает, что таким образом организация хочет выразить свою поддержку польским коллегам, которые уже несколько дней протестуют против либерализации правил ЕС для украинских автоперевозчиков.

Автоперевозчики перекрыли дорогу к проезду с легковыми автомобилями. В акции протеста принимают участие и представители польских автоперевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной в Польше.

"Мы закроем ее на час по предупреждению. Наша цель - поддержать наших польских коллег, а также всех перевозчиков на территории ЕС. Мы будем просить Еврокомиссию немедленно ввести разрешения на перевозку для украинских автомобилей, потому что европейские компании падают духом и не могут с ними конкурировать", - заявил Станислав Скала, глава UNAS.

По его словам, акция была запланирована на один час с 14:00 до 15:00.

UNAS не согласна с постановлением Еврокомиссии, которая отменила выдачу разрешений на въезд украинских автоперевозчиков в ЕС после вторжения российских войск на территорию Украины.

Словацкие автоперевозчики угрожают полностью перекрыть границу с Украиной, если Брюссель не отреагирует на сложившуюся ситуацию.

Блокировка границы с Украиной

Польские перевозчики начали забастовку 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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