Перевозчики Польши усиливают блокировку "Шегини". В ГПСУ объяснили, почему выбрали эти КПП

Как рассказал он, по состоянию на утро, по информации польских пограничников, на этих 4 направлениях - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", "Медика - Шегини" - в очередях на территории Польши в сторону Украины находилось около 3,5 тысяч грузовых средств.

"Больше всего - напротив пункта пропуска "Шегини", а также напротив КПП "Рава-Русская". При этом добавлю, что например возле пункта пропуска "Шегини" участники акции блокируют движение с 23 ноября и по сегодняшний день в дневное время с 9:00 до 20:00 (по польскому времени). И с завтрашнего дня блокировка должна начаться круглосуточно", - рассказал он.

Почему польские перевозчики выбрали именно эти четыре КПП?

По словам Демченко, надо понимать, что это те четыре направления, где границу могут пересекать грузовики весом более 7,5 тонны, потому что другие пункты пропуска на границе с Польшей могут принимать грузовики до 7,5 тонны.

"То есть часть польских перевозчиков, которая блокирует движение для грузовиков, они четко понимали, что если они предпримут такие действия на этих направлениях, то фактически движение для грузовиков будет максимально заблокировано", - пояснил представитель ГПСУ.

Cитуация на границе с Польшей

С 6 ноября польские перевозчики объявили о начале забастовки, которая, по их словам, продлится до начала января 2024 года. В результате, в первые часы они практически заблокировали три КПП на границе с Украиной - "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное", выпуская и впуская грузовой транспорт не более одной фуры в одну сторону в час. Позже, 23 ноября, перевозчики перекрыли и пункт пропуска "Медика - Шегини". Кроме того, пока по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". На данный момент Украина уже столкнулась с проблемой поставки топлива из-за блокады польских перевозчиков.