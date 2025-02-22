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Превысил дозу в 7 раз. В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник

Фото: в Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Наталия Гурковская

Нетрезвый водитель в Киеве устроил тройную аварию на дороге. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, есть пострадавшая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Автопроисшествие произошло вчера (21 февраля, - ред) около 10:45 на улице Кубанской Украины в Деснянском районе. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Киева, патрульные полицейские и врачи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 30-летний водитель легковушки, находясь в нетрезвом состоянии (1,39 промилле), не справился с управлением и сначала столкнулся с автобусом, который пустым стоял на остановке, а затем с автоподъемником Iveco, который двигался в попутном направлении.

"В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка Hyundai - ее с переломом руки госпитализировали в медицинское учреждение", - добавили в полиции.

Виновника ДТП следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Добавим, что водитель превысил "безопасную" дозу алкоголя, которая составляет 0,2 промилле, почти в 7 раз.
 

 

Фото с места ДТП в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Как сообщалось ранее, в январе в Голосеевском районе Киева произошло ДТП. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

А в ноябре прошлого года в Подольском районе Киева водитель автомобиля насмерть сбил женщину. Она шла по пешеходному переходу.

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