Будут проверять авто и документы: во Львове усиливают меры безопасности

Как сообщается, к мерам безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции. Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Отмечается, что меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - сообщили в СБУ.

В то же время будет осуществляться осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - добавили в СБУ.