RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проверка укрытий в Украине: треть закрыты или непригодны

Фото: треть укрытий в Украине закрыта или непригодна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Украине проверили около 63 тысяч укрытий, из них около трети закрыты или непригодны для использования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Органы местной исполнительной власти, полиция и спасатели проверили 62 912 укрытий по всей Украине (не обследовано 0,6% хранилищ из-за боевых действий). Закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию - 23,6% от проверенных.

В Киеве проверили 4655 укрытий, из которых 0,6% оказались закрытыми, а 34,6% - непригодными к использованию.

Проверка укрытий в Украине

В ночь на 1 июня во время ракетной атаки РФ на Киев возле укрытия в поликлинике Деснянского района погибли три человека, среди них один ребенок. Они не смогли попасть в укрытие, потому что оно было закрыто.

Полиция возбудила уголовное дело по данному фактору. Позже суд отправил руководителя поликлиники, его заместителя и чиновника РГА на круглосуточный домашний арест. А охраннику медучреждения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

После президент Украины Владимир Зеленский приказал через 10 дней проверить все укрытия в Киеве и по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News