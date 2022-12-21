Проверка на справедливость. Уже есть почти 200 нарушений при отключении света, Киев среди лидеров

Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля состоялось совещание Антикризисного энергетического штаба.

Участники обсуждали вопросы:

прохождение осенне-зимнего периода;

состояние восстановления генерирующего оборудования;

обеспечение сбалансированной работы рынка электроэнергии и финансовой стабильности его ключевых участников при прохождении отопительного сезона.

Как отметил Шмыгаль, Украина сотрудничает с более чем 30 странами мира по поставкам оборудования, необходимого для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Отдельно участники совещания уделили внимание вопросу обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии", - пишет пресс-служба.

По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, во время первого этапа проверок в Украине зафиксировали 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Самыми распространенными оказались:

нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключения;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

Лидерами по выявленным нарушениям были:

ЧАО "Волыньоблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

ОАО "Черниговоблэнерго".

Меньше нарушений зафиксировали в

АО "Прикарпатьеоблэнерго";

АО "Харьковоблэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго".

На операторов систем распределения были составлены соответствующие акты, а нарушения должны быть устранены до 31 декабря.

"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, тогда как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей. Поэтому работа таких групп по проверке должно быть постоянной", - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также дал задачу каждую пятницу предоставлять публичный отчет для общества относительно выявленных нарушений у операторов системы распределения и принятых мер по их устранению.