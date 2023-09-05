Проверка местожительства ВПЛ. Что делать, чтобы не прекратили выплаты

Как ранее рассказала министр социальной политики Украины Дарья Марчак, с начала проведения проверки выплаты перестали начислять для 130 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Проверка может проводиться по следующим основаниям:

информации о регистрации лиц как внутренне перемещенных в пределах одного территориального общества;

получение уведомления от органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных объединений или физических лиц об изменении фактического места нахождения ВПЛ;

результатов верификации в соответствии с критериями назначения указанной помощи.

Следует заметить, что о проверке переселенцев должны предупредить заранее, а именно через два дня.

В случае если на момент проверки лица нет по фактическому месту жительства, то в течение 14 дней лицу необходимо обратиться в орган социальной защиты населения. Если есть подтвержденные причины отсутствия, то в течение тридцати дней необходимо предоставить органу соцзащиты подтверждающие это документы.

Если это не сделать, то начисление выплаты временно прекращается.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Национальной социальной сервисной службы: (044) 289 87 89.

Помощь ВПО

1 сентября Кабмин утвердил требования к местам временного проживания переселенцев. Устанавливаются требования к температурному режиму, минимальной площади для одного койко-места, оборудования кухнями, душевыми/туалетными комнатами, стиральными машинами и другим.

Следует отметить, что в бюджете крупнейшей из социальных пособий, запланированных в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам – 57,6 млрд гривен.

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