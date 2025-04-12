Проверка банка Порошенко является плановой и не имеет политического подтекста, - заявление НБУ

Национальный банк Украины отмечает, что проверка Международного Инвестиционного Банка, который принадлежит Петру Порошенко, является плановой и не имеет никакого политического подтекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Нацбанка Андрея Пышного.

"Народный депутат Украины Петр Порошенко опубликовал пост, в котором прибегнул к ложным заявлениям, сформировав информационную волну дискредитации и давления на Национальный банк. Опровергаю каждое из обвинений", - отметил Пышный.

НБУ отверг обвинения якобы в политическом преследовании оппозиции.

"Выездная проверка АО "МИБ" по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства была запланирована на I квартал 2025 года. По результатам проверок в случае выявления нарушений НБУ применяет адекватные совершенным нарушениям меры воздействия", - отметили в Нацбанке.

В то же время предметом проверки является деятельность именно банка, а не его клиентов. В частности, по соблюдению банком Порошенко требований закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и других нормативно-правовых актов.

"НБУ не требует от банков запрашивать дополнительные документы и сведения у клиентов при осуществлении проверки. НБУ не осуществляет проверок или оценок деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме тех, которые четко определены законодательством и относятся к кругу поднадзорных субъектов регулятора. В этом случае речь идет исключительно о банке и его деятельности как субъекта первичного финансового мониторинга", - добавили в учреждении.

Также Нацбанк отметил, что во время проверок финансовых учреждений действует исключительно в пределах своих полномочий:

"На сегодня проверка АО "МИБ" продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированной владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе сотрудников инспекционной команды", - добавили в НБУ.

Напомним, что ранее НБУ оштрафовал банк Петра Порошенко на 20,5 млн грн за нарушение законодательства. Эксперты называли махинациями работу Банка со средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ.

Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, которые создавали угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали террористической деятельности. В том числе, в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.

В частности, Петра Порошенко обвиняли в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговле в войну с РФ (Липецкая фабрика, завод "Богдан" в РФ и т.д.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и тому подобное.