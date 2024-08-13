Перевозка детей в авто: основные правила и штрафы, которые могут угрожать

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Как правильно перевозить ребенка в автомобиле

Согласно правилам дорожного движения в Украине запрещено перевозить в легковом автомобиле детей, рост которых менее 145 см, без использования детских удерживающих систем (автокресла, бустеры), позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Также детские держащие средства запрещено устанавливать в местах для сидения первого ряда. Но есть исключение для детей младше трех лет согласно п.п. 21.13 ПДД. Таких детей разрешено перевозить на месте для сидения первого ряда с условием установления удерживающей системы против направления движения и при отключении передней подушки безопасности этого места (при ее наличии).

Когда ребенок может ездить без автокресла

Основным критерием для допуска ребенка в возрасте более 3-х лет ехать пассажиром на переднем сиденье автомобиля является его рост.

Однако в таком случае действует ряд правил, разделяющих детей на три отдельные категории:

дети ростом более 145 см – могут ехать на переднем сиденье без детской удерживающей системы. При достижении такого роста автокресло уже не нужно.

дети ростом до 145 см в возрасте от 3-х лет имеют право ехать только на сиденьях второго или третьего ряда (при наличии) и исключительно в детской удерживающей системе. Таким детям запрещено находиться на сидении первого ряда при движении даже при наличии удерживающей системы.

дети до 3-х лет, независимо от роста - могут находиться во время движения авто на переднем месте в специальном автокресле, установленном против движения. Дополнительным условием является отключение передней подушки безопасности.

Как выбрать автокресло для ребенка

Производители разделяют детские сиденья на группы по критериям роста и весу ребенка.

Кресла-переноски группы 0+/1 предлагают:

установку против хода движения, а для детей старше года – по ходу движения;

приспособление формы под нужды малыша;

несколько разновидностей наклона для спины.

Автокресла группы 1 уместны для деток, которые уже могут сидеть самостоятельно, а их вес 9-25 кг. Преимуществом является возрастной диапазон: от 9 месяцев до 6 лет. Оборудование сконструировано с прочного основания снизу и спинке.

На что нужно обращать внимание при покупке такого сиденья:

крепление с возможностью движения;

несколько режимов для спины;

качество материалов изделия;

наличие столика безопасности или ремней.

Автокресла групп 1/2/3 являются оптимальной разновидностью благодаря диапазону использования. Им могут пользоваться дети от 9 месяцев до 12 лет. Оборудование приспособлено под тяжестью от 9 до 36 кг.

Модели из группы 1/2/3 адаптируются под ребенка, имеют функции:

"рост кресла" - регулировка деталей;

ортопедические вкладки для удержания тела можно вынуть;

внутренние ремни безопасности регулируются по мере роста маленького пассажира.

Автокресла групп 2/3 рассчитаны на детей от 3 до 12 лет с весом 15-36 килограмм.

Одним из самых известных подвидов этой группы является бустер. Это приподнятое сиденье, чтобы ремень ложился правильно.

Штраф за неправильную перевозку ребенка в авто

Согласно законодательству Украины за нарушение правил перевозки детей водитель получит штраф в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов (510 грн), если же такое нарушение будет совершено повторно в течение года - 50 необлагаемых минимумов (850 грн) .

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