Перевод часов 2024. Когда Украина перейдет на летнее время и кто еще в мире так делает

Когда нужно перевести часы

Правила сезонного времени установлены правительством с 1996 года. Часы переводят дважды в год:

на летнее время (на час вперед) – в последнее воскресенье марта;

(на час вперед) – в последнее воскресенье марта; на зимнее время (на час назад) – в последнее воскресенье октября

Таким образом, в ночь на 31 марта в 03:00 необходимо будет перевести часы на один час вперед. В наше время "крутить" стрелки придется разве что на механических часах, ведь современные гаджеты запрограммированы автоматически изменять время.

Что такое "летнее" время и чем оно отличается от "зимнего"

Для стран, практикующих сезонный перевод часов, летнее время устанавливается на теплый период года. Обычно оно на час больше стандартного поясного времени, принятого для определенной территории, которое кодируется обозначением UTС (всемирное координированное время, было введено вместо времени по Гринвичу GMT).

В октябре украинцы переводят стрелки час назад – на "зимнее" время. Однако название не совсем корректно, ведь это время на самом деле является стандартным (для Украины – Киевское время UTС+2).

Фото: в Украине стандартный часовой пояс UTS+2 (Виталий Носач, РБК-Украина)

В мировой практике используют термины "стандартное" и "летнее" время. Европа и Южная Америка название "летнее" время применяют к любому сезонному смещению на час вперед, независимо от сроков и продолжительности. Международные названия часовых поясов в этот период изменяются путем добавления слова "summer".

Это восточноевропейское время – Eastern European Time (EET), а также восточноевропейское летнее время – Eastern European Summer Time (EEST).

Страны Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии используют термин "standard", а в период действия летнего времени заменяют его на "daylight" (дневной свет – с англ.).

Для стандартного времени – Central Standard Time (CST), для летнего – Central Daylight Time (CDT).

Когда появилась идея сезонного времени

Распространенным утверждением является то, что первым переводить часы на летнее время начала Великобритания в 1918 году.

Однако на самом деле пионерами введения сезонного времени стали Германия и Австро-Венгрия. 30 апреля 1916 года здесь передвинули стрелки часов на час вперед, а 1 октября 1916 – час назад. Следует отметить, что правила перевода часов соблюдались и на Закарпатье, Галичине, Буковине и Волыни, которые на тот момент входили в состав этих государств.

Необходимость временных изменений в те годы объяснялась более рациональным использованием светового дня и экономией энергоресурсов.

В Украине начали переводить часы дважды в год в 1981-м – еще при Советском союзе. Практика сохраняется до сих пор, хотя власти несколько раз пытались отменить ее.

Фото: в Украине переводят часы более 40 лет (freepik.com)

Попытки отменить летнее время в Украине

Природное время для Украины именно "зимнее". 95% территории страны находится в часовом поясе UTС+2.

В других поясах находятся Луганская и частично Донецкая, Харьковская и Закарпатская области. Разница между западной и восточной точками составляет около 68 минут.

Именно поэтому летнее время всегда вызывало недовольство жителей восточных регионов, ведь летом там светает в 3 утра. На западе Украины недовольны зимним временем, поскольку в 9 утра у них только начинает всходить солнце в холодный период года.

Первая попытка Верховной рады в 2011 году принять закон о едином времени для всей территории Украины оказалась неудачной.

Вторая попытка была четыре года назад. Законопроект №4201 дошел до второго чтения. Окончательное голосование не получило достаточной поддержки и документ отправили на доработку. Когда его примут неизвестно.

Почему хотят отказаться от перевода часов

В проекте вышеупомянутого закона обоснована необходимость установления единого времени по всей территории страны. Среди указанных причин:

защита здоровья населения;

По мнению большинства ученых и врачей, перевод стрелок часов на один час вперед и назад несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к новому времени.

Фото: человеку нужно около 2 недель адаптации после перевода часов (freepik.com)

Сезонный временной скачок приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативным образом отражается на общем состоянии здоровья, как физиологическом, так и психологическом. Сбой циркадных ритмов оказывает негативное влияние на состояние сердечно-сосудистой, иммунной и нервной системы.

перевод часов не помогает энергосбережению;

Если в прошлые времена перевод часов действительно помогал в экономии энергоресурсов, то в современных условиях при разном ритме жизни, использовании энергоэффективных технологий экономический эффект от сезонного времени является минимальным.

учет потребностей жителей западных и восточных регионов;

Учитывая разногласия во времени в западных и восточных регионах, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук обещал предусмотреть ко второму чтению соответствующие изменения, которые бы устраивали всех. В частности, в случае необходимости местные власти могли бы рекомендовать изменить время начала рабочего дня для предприятий.

отказ от единого временного пространства из РФ;

С переводом стрелок в час вперед на полгода исчезает разница во часовых поясах между Киевом и Москвой (находится временном полюсе UTС+3 и живет по единому времени без перевода часов).

Закон позволил бы зафиксировать в Украине стандартное время (UTС+2), которое больше никогда не совпадало бы со временем в государстве-агрессоре.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что нововведение призвано обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины.

Какие страны практикуют перевод часов

Сезонное время используется примерно в 60 странах мира, в частности, странах Европы и большинстве штатов США, Канаде, Израиле. Однако даты перевода стрелок бывают разными.

При этом Европейский парламент поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Решение было принято по результатам голосования в странах ЕС – 84% жителей Евросоюза отдали голоса за отказ от перехода на летнее и зимнее время.

Фото: синим обозначены страны, которые переходят на летнее время, оранжевым – прекратили использование летнего времени, красным – никогда не переводили часы (wikimedia.org)

С 2021 года каждая страна ЕС может сама выбирать переводить стрелки или нет, но большинство до сих пор переводят часы. В их числе Италия, Испания, Франция, Польша, Германия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и другие.

Около 140 стран мира либо никогда не пользовались сезонным временем, либо отказались от такой практики. В Азии и Африке часы в основном не переводят.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур, Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Абхазия, Азербайджан.