Перевод через "Армия+". В Минобороны рассказали о еще одной функции для военных

Как рассказали в ведомстве, для того чтобы иметь доступ к этому функционалу, необходимо обновить приложение к новейшей версии.

Также в Минобороны отметили, что для военных, которые только подают рапорты, уведомление с номером приказа будет приходить автоматически, вместе с информированием о согласовании перевода. обратитесь в службу поддержки в разделе "Меню".

По словам заместителя министра обороны Украины по цифровизации Екатерины Черногоренко, за 10 дней работы сервиса военные подали в "Армия+" 4 500 рапортов на смену места службы.

"Из них 4 200 уже проработаны Кадровым центром ВСУ, в том числе 900 — получили согласование. Благодаря обновлению наши защитники теперь смогут сразу увидеть реквизиты приказа. Может показаться, что это незначительное изменение, но наличие номера приказа ускоряет весь процесс перевода без необходимости регулярно уточнять информацию строевой",- подчеркнула она.