Перевод в "Армия+". Какая разница между приказом и распоряжением

Чем отличаются приказы и распоряжения

В Минобороны рассказали, что за чуть более чем два месяца работы сервиса изменения места службы в приложении "Армия+", согласование на перевод получили 13 000 военнослужащих.

"Однако военные иногда ждут приказ на перевод, хотя вместо него готовится и приходит в строевую именно распоряжение", - отметили в ведомстве.

Учитывая это, в МОУ решили объяснить:

в чем различия между этими документами;

как контролируется их выполнение.

Итак, приказ на перевод Кадровый центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит для офицеров. Между тем распоряжение готовят для рядового, старшинского и сержантского состава.

"Оба документа обязательны к исполнению. Формирование и доведение до частей приказов и распоряжений о переводе сейчас может длиться до двух недель", - уточнили в Минобороны.

Украинцам объяснили, что важно различать эти документы. Речь о том, что солдаты или сержант при обращении в строевую часть должны спросить именно распоряжение о переводе.

"В "Армия+" фиксируются случаи, когда распоряжение уже готово, но военных до сих пор не переводят, ожидая именно приказ", - отметили в министерстве.

Изменить место службы можно в приложении "Армия+" (инфографика: mod.gov.ua)

Сообщается также, что при изменении места службы в распоряжении не указывается должность военного. Указываются только:

имя;

звание;

номер части;

номер карточки налогоплательщика.

"Таким образом, если изменилась должность в пределах одной воинской части, это не помеха для перевода", - добавили в МОУ.

Кроме того, украинцам рассказали, что делать, когда распоряжение или приказ не выполняются. В пресс-службе Минобороны отметили, что это - нарушение права военнослужащего, ведь распоряжение и приказ являются обязательными для выполнения.

Отмечается, что Центральное управление защиты прав военнослужащих (совместно с органами военного управления) реагируют на возможные случаи игнорирования командирами выполнения приказов и контролируют их выполнение.

Если воинская часть получила распоряжение или приказ, но игнорирует их выполнение, необходимо сообщить об этом в "Армия+" через соответствующую форму:

зайти в "Меню";

найти "Служба підтримки";

выбрать "Поширені питання";

перейти к "Зміна місця служби";

выбрать вверху нужный вопрос.

"Центральное управление защиты прав военнослужащих получит обращение и проконтролирует выполнение распоряжения или приказа на перевод", - подытожили в МОУ.