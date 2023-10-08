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Преимущественно Т-72 и несколько Т-80. ВСУ уничтожили еще 10 танков россиян, - Евлаш

Фото: ВСУ ликвидировали еще 10 танков россиян (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали еще 10 российских танков. Преимущественно это Т-72, а также несколько единиц Т-80.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Преимущественно это Т-72 и несколько единиц Т-80. А также уничтожено пять боевых бронированных машин, три пушки "Мста-С", две - Д-30, одну противотанковую пушку "Рапира", два автомобиля врага", - сообщил Евлаш.

По его данным, кроме техники, за последние сутки было ликвидировано также 245 оккупантов. Состоялось 19 боевых столкновений: 13 - на Купянском, 6 - на Лиманском.

Ситуация на Лиманском направлении

Раньше мы писали, как холода повлияют на контрнаступление ВСУ. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, ВСУ к этому готовятся.

Также Евлаш в эфире телемарафона сказал, что ВСУ признали Лимано-Купьянским направление самым тяжелым на фронте. Ситуация там труднее, чем на Бахмутском направлении.

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