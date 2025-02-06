Пересечение границы с Венгрией будет по новым правилам: что надо знать

С 10 февраля международные пассажирские перевозчики, которые пользуются пунктом пропуска "Чоп - Захонь" на границе с Венгрией, смогут пересекать границу по заранее забронированному времени через систему "еЧерга".

Регистрация в новый тип очереди "По расписанию" стартует 7 февраля в 12:00, а движение по новому формату начнется 10 февраля с 12:00.

Это будет касаться как регулярных, так и нерегулярных перевозок. То есть все международные перевозчики пассажиров, которые пользуются этим пунктом пропуска, должны будут регистрироваться на конкретное время.

Сейчас бронирование времени пересечения границы уже работает на 23 пунктах пропуска из 28, где действует система "еЧерга". Это все КПП с Румынией и Словакией, 10 пунктов с Молдовой и четыре с Польшей.