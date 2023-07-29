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Пересечение границы на авто. Какие документы необходимо иметь при себе

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Суббота 29 июля 2023 22:29
Пересечение границы на авто. Какие документы необходимо иметь при себе Фото: водительские права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Многие украинцы отправляются за границу на собственных автомобилях. Однако для выезда нужно иметь определенные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

Следует отметить, что для каждой страны есть отдельные правила въезда на автомобили. Однако при пересечении границы Украины при себе следует иметь не только водительское удостоверение.

Кроме этого необходимо:

  • свидетельство о регистрации транспортного средства, оформленное на имя водителя или пассажира;
  • опознавательный знак Украины на авто (UA), размещение которого не обязательно при наличии обозначения UA на номерном знаке;
  • действительный договор международного страхования "Зеленая карта".

На автомобиле должен быть государственный номерной знак, содержащий латинские буквы, потому что индивидуальный номерной знак действует только на территории Украины.

Водитель, не являющийся владельцем авто, должен иметь свидетельство о регистрации транспортного средства для выезда за границу.

Об условиях каждой страны можно прочитать здесь.

Возможности украинцев за границей

Украинцы, которые находятся за границей, могут получать пенсию в наличной форме через международные переводы "Укрпочтой".

К тому же, во время временного пребывания за границей граждане Украины, у которых появился ребенок,могут дистанционно подать документы на назначение помощи при его рождении.

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