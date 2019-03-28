Перестрілка в Княжичах: ГПУ передала обвинувальний акт на затвердження

ГПУ завершено досудове розслідування перестрілки в Княжичах, внаслідок якої загинули п'ятеро співробітників поліції. Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні направили процесуальному керівнику для вирішення питання про його затвердження. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У ГПУ повідомили, що п'ятьох підозрюваних ознайомили з матеріалами справи.

За даними прокуратури, встановлено, що керівники низки підрозділів ГУ НП в місті Києві, "незаконно та безпідставно організували, а окремі з них забезпечили застосування та безпосередньо застосували вогнепальну зброю на ураження людей, що призвело до смерті чотирьох співробітників Національної поліції України, пошкодження службових автомобілів, іншого майна поліції, та зайвих витрат із державного бюджету, чим спричинено тяжких наслідків інтересам держави, зокрема у вигляді матеріальної шкоди на загальну суму понад 3 млн гривень".

Дії п’яти підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади, яким спричинено тяжких наслідків). Окрім цього, одного з підозрюваних також - за ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 15 КК України (замах на умисне вбивство двох і більше осіб та вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), а ще двох за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5 ст. 115 КК України (організація умисного вбивства двох і більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб та замаху на умисне вбивство).

РБК-Україна писало, що в грудні 2017 року суд поновив на посаді екс-главу кримінального розшуку поліції Києва, якого усували після стрілянини в Княжичах.

4 грудня 2016 в Княжичах київський карний розшук за підтримки спецназу КОРД проводив спецоперацію по затриманню грабіжників. Під час операції на місце подій прибув підрозділ Броварського відділення поліції охорони, яке зреагувало на сигналізацію в одному з сусідніх будинків.

Поліцейські охорони затримали двох співробітників Управління оперативної служби ГУ Національної поліції Києва, які брали участь у спецоперації. Після цього між ними почалася перестрілка, в результаті чого загинули п'ятеро поліцейських.