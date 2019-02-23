Перестрілка в Княжичах: Аваков заявив про непрофесіоналізм правоохоронців

Аваков заявив, що від старого міліцейського складу в поліції залишилося 56 відсотків

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал об ходе расследования перестрелки в Княжичах под Киевом в декабре 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью министра "Зеркалу недели".

По его словам, первопричина в непрофессионализме.

"Периодически такое случается. В последнее время - реже. Но чаще, чем хотелось бы. Реформа такой огромной и сложной системы как МВД - вещь деликатная и болезненная", - сказал он.

Аваков заявил, что от старого милицейского состава в полиции осталось 56 процентов.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины завершила расследование перестрелки в Княжичах под Киевом. По делу проходят пятеро подозреваемых. Среди них, начальник управления уголовного розыска полиции Киева Леонид Курята.

РБК-Украина писало, что в декабре 2017 года суд восстановил в должности экс-главу уголовного розыска полиции Киева, которого отстраняли после стрельбы в Княжичах.

4 декабря 2016 в Княжичах киевский уголовный розыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей. Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны, которое среагировало на сигнализацию в одном из соседних домов.

Полицейские охраны задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции Киева, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ними началась перестрелка, в результате чего погибли пятеро полицейских.