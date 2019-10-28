Стрілянина у Харкові: поліція вилучила великий арсенал зброї у одного з фігурантів

Поліція вилучила найбільший за останні роки арсенал зброї у одного з фігурантів перестрілки в Харкові, яка сталася на вул. Клочківській у п'ятницю, 25 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомляється, збройовий арсенал був виявлений в ході обшуків вдома одного з фігурантів перестрілки.

"Під час невідкладного обшуку за місцем проживання 47-річного громадянина і його дачної ділянки правоохоронцями виявлено та вилучено 13 мобільних телефонів, 2 ноутбука, документи і значний арсенал зброї. Серед вилученого - 130 підствольних гранатометів до підствольного гранатомета, 5 тротилових шашок, 7 ручних протитанкових гранатометів, електродетонатори, 6 піхотних вогнеметів "Джміль", фрагменти стрілецької зброї, автоматична зброя, рушниці, пістолети, велику кількість патронів різних калібрів", - йдеться в повідомленні.

Вилучений арсенал направлено на експертизу для перевірки на причетність до скоєння інших злочинів в Харківському регіоні.

Фото: вилучена зброя (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові двоє чоловіків вийшли з супермаркету і йшли до парковці, де їх чекала озброєна людина. Почалася перестрілка, в якій один чоловік загинув, інший отримав поранення стегна, плеча і голови.

Начальник поліції Харкова Валерій Сокуренко назвав подію "бандитськими розборками".

Відзначимо, що в результаті цієї перестрілки загинула свідок по справі вбивства депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Володимир Борох. У поліції не виключають зв'язок між цими вбивствами.