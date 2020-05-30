Перестрілка в Броварах: першого учасника заарештовано без права застави

Броварський міський суд обрав запобіжний захід першому учаснику вчорашньої перестрілки в Броварах. Його взяли під варту без права внесення застави.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська.

За її словами, слідство подало до суду клопотання про арешт без можливості внесення застави для учасників перестрілки.

"Суд прийняв рішення обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Суд триває ... Станом на 14:00 запобіжний захід обрано тільки одному", - додала Грохольська.

Вона також уточнила, що затримано 28 учасників перестрілки, при цьому сьогодні Броварський суд має розглянути епізоди 21 з них - тим, кому вже повідомили про підозру.

Зараз суд визначає запобіжний захід підозрюваним за ч. 4 ст. 296 Кримінального Кодексу, тобто "хуліганство із застосуванням зброї".

"За санкцією цієї статті їм покарання від 3 до 7 років. Це санкція, але потім ще триватиме суд. Всього відкрито чотири провадження", - додала Грохольська.

Відзначимо, перестрілка стала наслідком кримінальних "розборок" між перевізниками, до них залучили співробітників приватної охоронної фірми з Вінниці і місцевих "тітушек". За даними слідства, учасникам конфлікту з Вінниці обіцяли по 800 гривень на день. В результаті перестрілки постраждали три особи.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що слідство встановило замовників і організаторів вчорашніх кримінальних "розборок", які є "досить відомими людьми".

Крім того, голова МВС Арсен Аваков підкреслив, що всі учасники інциденту "сядуть".





