"Перестаньте "їсти" російську пропаганду", - Подоляк спростував переговорні ультиматуми РФ

Радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк закликав менше вестися на російську пропаганду і не довіряти інформації про вимоги Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter Михайла Подоляка.

"Все, що я читаю останнім часом про переговорні "ультиматуми" Росії – про статуси, території, мови, нацифікацію і т.д., викликає лише подив", - зазначив Подоляк.

Радник керівника офісу Президента України також закликав менше довіряти російській пропаганді. "Будь ласка, перестаньте "їсти" в таких обсягах російську пропаганду, яку по наївності передруковують наші Дзеркала", - зазначив політик.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні дипломатичні джерела повідомило про ультимативні вимоги російської сторони на двосторонніх переговорах.