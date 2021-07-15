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Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: ВР прийняла доопрацьований закон

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Народні депутати схвалили у повторному першому читанні законопроект №2713-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримали 252 нардепи.

Закон пропонує встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску й проведення лотерей - 10%.

Прописано, що суб’єкти господарювання мають сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Великі виграші (понад 8 мінімальних заробітних плат) хочуть оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Планується скасувати потрійну плату за ліцензії:

  • на діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності,
  • на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет,
  • за гральний автомат.

Уже сплачені потрійні платежі будуть зараховувати організаторам азартних ігор у рахунок майбутніх щорічних платежів за ліцензію.

Закон вводить знеособлену звітність для податкових агентів для усунення проблем з утриманням податку на доходи фізосіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів.

Нагадаємо, на початку червня Рада відправила цей закон на повторне перше читання.

Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".

Так, минулого літа народні депутати легалізували гральний бізнес.

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