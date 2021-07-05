Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон

Верховній раді рекомендують переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики надав таку рекомендацію стосовно законопроекту №2713-д.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.
Закон пропонує встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску й проведення лотерей - 10%.
Згідно з документом, суб’єкти господарювання мають сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.
Пропонується великі виграші (понад 8 мінімальних заробітних плат) оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.
Планується скасувати потрійну плату за ліцензії:
При цьому нульову ставку податку на дохід запроваджувати не будуть.
Уточнюється, що вже сплачені потрійні платежі будуть зараховувати організаторам азартних ігор у рахунок майбутніх щорічних платежів за ліцензію.
Запроваджується знеособлена звітність для податкових агентів для усунення проблем з утриманням податку на доходи фізосіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів.
"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований законопроект за основу", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на початку червня Рада відправила на доопрацювання закон про скасування оподаткування виграшів в азартних іграх, якщо приз понад 8 мінімальних зарплат (зараз 48 тисяч гривень).
Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".
Так, минулого літа ВР легалізувала гральний бізнес.