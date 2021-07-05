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Перегляд податків для азартних ігор і лотерей: Раді рекомендують ухвалити доопрацьований закон

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують переглянути податки для азартних ігор та лотерей. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики надав таку рекомендацію стосовно законопроекту №2713-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску й проведення лотерей - 10%.

Згідно з документом, суб’єкти господарювання мають сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18%.

Пропонується великі виграші (понад 8 мінімальних заробітних плат) оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Планується скасувати потрійну плату за ліцензії:

  • на діяльність з організації та проведення букмекерської діяльності,
  • на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет,
  • за гральний автомат.

При цьому нульову ставку податку на дохід запроваджувати не будуть.

Уточнюється, що вже сплачені потрійні платежі будуть зараховувати організаторам азартних ігор у рахунок майбутніх щорічних платежів за ліцензію.

Запроваджується знеособлена звітність для податкових агентів для усунення проблем з утриманням податку на доходи фізосіб з нерезидентів при виплаті належних їм сум виграшів.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти доопрацьований законопроект за основу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня Рада відправила на доопрацювання закон про скасування оподаткування виграшів в азартних іграх, якщо приз понад 8 мінімальних зарплат (зараз 48 тисяч гривень).

Детальніше про зміни в оподаткуванні грального бізнесу читайте в матеріалі РБК-Україна "Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації".

Так, минулого літа ВР легалізувала гральний бізнес.

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