Переселенцам в Украине стали доступны новые услуги в "Дії": что изменилось

По словам министра, была возвращена услуга для людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома.

"Доработали ее вместе с Минсоцполитики. Теперь регистрируйте справку и оформляйте выплаты для себя, жены или мужа и детей в приложении "Дія". Раньше каждый подавал заявление за себя", - написал Федоров.

Что еще изменилось

Также министр уточнил, что можно будет получать справку и выплаты на детей, которые родились уже после переезда.

Данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении, ничего дополнительно вводить не надо.

"Выплаты поступят на карту того, кто подавал одно заявление для всех. Справка о ВПЛ будет в "Дії", а деньги - на карте "єПідтримка". Сервис доступен только для граждан, которые еще не имеют справки ВПЛ", - написал Федоров.