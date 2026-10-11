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Переселенцам могут остановить выплаты из-за сбоя в данных о пересечении границы

08:05 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: переселенцам могут остановить выплаты из-за ошибок в данных (коллаж РБК-Украина)

Переселенцам могут прекратить помощь на проживание из-за ошибочных данных о пересечении границы, даже если они не уезжали из Украины или давно вернулись. Такое решение можно оспорить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительницу Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, Ольгу Алтунину.

По действующим правилам помощь действительно могут прекратить, если человек находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в течение полугодового периода выплат.

Однако Офис омбудсмана фиксирует и другие случаи. Система регистрировала выезд человека из Украины, но не видела его возвращения. Из-за такой технической ошибки переселенцы оставались без денег, хотя фактически не нарушали правила.

"Ориентировочно в 7 из 10 проработанных Офисом омбудсмана случаев отказа или прекращения помощи были основания считать решение неправомерным", - отметила Алтунина.

После вмешательства омбудсмана Пенсионный фонд пересматривал такие решения и возобновлял или назначал помощь. Правозащитница подчеркнула, что сбой в государственных реестрах не должен оставлять человека без поддержки.

Этой осенью правила выплат для ВПО существенно изменились. Правительство разрешило автоматически продолжать помощь части переселенцев, так что многим больше не нужно каждые полгода подавать новое заявление. Размер выплат остался неизменным: 3000 грн. для детей и людей с инвалидностью и 2000 грн. для других получателей.

Вскоре меняется и главный документ переселенцев: с 22 октября статус ВПО будет подтверждать новый документ, хотя нынешние справки до сих пор остаются в силе.

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