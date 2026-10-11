Переселенцам могут остановить выплаты из-за сбоя в данных о пересечении границы

По действующим правилам помощь действительно могут прекратить, если человек находился за границей более 30 дней подряд или более 60 дней в течение полугодового периода выплат.

Однако Офис омбудсмана фиксирует и другие случаи. Система регистрировала выезд человека из Украины, но не видела его возвращения. Из-за такой технической ошибки переселенцы оставались без денег, хотя фактически не нарушали правила.

"Ориентировочно в 7 из 10 проработанных Офисом омбудсмана случаев отказа или прекращения помощи были основания считать решение неправомерным", - отметила Алтунина.

После вмешательства омбудсмана Пенсионный фонд пересматривал такие решения и возобновлял или назначал помощь. Правозащитница подчеркнула, что сбой в государственных реестрах не должен оставлять человека без поддержки.