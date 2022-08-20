Переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу

Переселенці, які не отримали виплати, зможуть повторно оформити заявку на допомогу. Відповідне рішення прийнято урядом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Faсebook Мінреінтеграції.
"Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 року, але не отримали допомоги, зможуть додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення і отримати виплату", - йдеться в повідомленні.
Для отримання допомоги необхідно:
"Допомога надається протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року", - зазначили в Мінреінтеграції.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, чому багато переселенців досі не отримали соцвиплати.
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