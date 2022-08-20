Переселенці, які залишилися без виплат, зможуть повторно оформити заявку на допомогу

"Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 року, але не отримали допомоги, зможуть додатково звернутися із заявою до органу соцзахисту населення і отримати виплату", - йдеться в повідомленні.

Для отримання допомоги необхідно:

прийти до органу соцзахисту населення;

написати заяву;

додатково подати інформацію, що зберігається на носіях, що підтверджує факт подання заяви через додаток"Дія";

"Допомога надається протягом 10 робочих днів з моменту надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року", - зазначили в Мінреінтеграції.

Фото: алгоритм дії для отримання допомоги (facebook.com/MReintegration)