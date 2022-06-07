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Переселенці у Києві отримують допомогу від Фонду Ахметова

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Вівторок 07 червня 2022 17:40
Переселенці у Києві отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: переселенці у Києві отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав партію продуктових наборів до територіального центру соціального обслуговування Деснянського району Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У фонді зазначають, що Київ продовжує приймати людей, які евакуювалися з найгарячіших точок нашої країни. Нині їм дуже непросто, адже більшість змушені починати своє життя фактично з однієї валізи.

До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом фонд уже направив до Києва понад 54 тисячі наборів із продуктами тривалого зберігання. Усього такі набори отримають 200 тисяч мешканців України.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1,1 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Київ Гуманітарна допомога
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