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Всі переселенці повинні бути забезпечені житлом, - Зеленський

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Київ, Субота 16 квітня 2022 23:40
Всі переселенці повинні бути забезпечені житлом, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. Це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

Важливо не тільки фізично відновити квартири, будинки, мости, підприємства, щоб повернути людям все, що вони втратили. Зараз історичний момент, який ми можемо раз і назавжди вирішити багато старих проблем всього середовища нашого життя. Коли ми можемо зробити якісне міське планування там, де його не було, враховувати транспортні потоки, енергозбереження, екологічність матеріалів», - зазначив президент.

Зеленський заявив, що важливо побороти чергу на житло. Всього передбачено кілька етапів відновлення зруйнованої інфраструктури. За його словами, на першому етапі необхідно забезпечити житлом всіх наших тимчасових переселенців. На другому етапі буде відновлено все, що зруйнували окупанти. А на третьому етапі важливо дати житлом всім захисникам країни, які його досі не отримали.

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Володимир Зеленський
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