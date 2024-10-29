Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья, но есть условия: что известно

Какие условия для получения субсидии

Переселенцы, не имеющие достаточно средств для оплаты аренды жилья, смогут получить от государства финансовую помощь. На минувшей неделе Кабмин поддержал экспериментальный проект.

Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 гривен), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.

Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд, поэтому договор аренды нужно будет регистрировать в ПФУ.

Получать субсидию на аренду можно будет параллельно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.

Когда начнут выплачивать

Как отметили в Кабмине, оформление субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с середины января 2025 года. Однако полностью реализовать проект планируют в течение двух лет.

Министерство социальной политики дополнительно уведомит о начале приема заявлений на назначение этой субсидии.

Субсидия не для всех

Сначала оформить субсидию на аренду жилья смогут переселенцы не во всех регионах Украины. На первых этапах выплаты смогут оформить ВПЛ в девяти областях, а именно в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской, за исключением временно оккупированных территорий.