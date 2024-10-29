Переселенцы смогут получить субсидию на аренду жилья, но есть условия: что известно

Внутренне перемещенные лица в Украине смогут получать новый вид денежной помощи. Речь идет о субсидии на аренду жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Переселенцы, не имеющие достаточно средств для оплаты аренды жилья, смогут получить от государства финансовую помощь. На минувшей неделе Кабмин поддержал экспериментальный проект.
Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше 2 прожиточных минимумов на одного человека (5 840 гривен), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.
Субсидию на аренду жилья будет назначать Пенсионный фонд, поэтому договор аренды нужно будет регистрировать в ПФУ.
Получать субсидию на аренду можно будет параллельно с субсидией на жилищно-коммунальные услуги.
Как отметили в Кабмине, оформление субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с середины января 2025 года. Однако полностью реализовать проект планируют в течение двух лет.
Министерство социальной политики дополнительно уведомит о начале приема заявлений на назначение этой субсидии.
Сначала оформить субсидию на аренду жилья смогут переселенцы не во всех регионах Украины. На первых этапах выплаты смогут оформить ВПЛ в девяти областях, а именно в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской, за исключением временно оккупированных территорий.
Следует напомнить, что в Украине официально зарегистрировано 4,6 млн внутренне перемещенных лиц. По данным Минсоцполитики, больше всего переселенцев в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.
Переселенцы могут получить денежную помощь от государства на проживание. Сумма выплат составляет 2 тысячи гривен, а для детей и лиц с инвалидностью - 3 тысячи гривен.
Весной 2024 года в Украине изменили порядок выплат денежной помощи. Теперь автоматически выплаты получают только самые уязвимые категории ВПЛ. Другие переселенцы также могут продлить выплаты, но необходимо подать соответствующую заявку. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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