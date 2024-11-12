Переселенцы смогут получить 700 долларов на образование: что для этого нужно сделать

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей могут получить грант на обучение.

В конкурсе могут принять участие ВПЛ, одинокие родители, беременные женщины и люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями. Грант позволяет выбрать учебный курс, продолжительность которого не превышает шесть месяцев и завершится к июню 2025 года. Предпочтение будет отдаваться программам, актуальным для местного рынка труда.

Подать заявку на участие и узнать больше об условиях можно по ссылке. Также с вопросами по программе можно обращаться по электронному адресу: UKR-feedback@drc.ngo или по телефону 0 800 339 518.