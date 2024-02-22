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Переселенцы могут поселиться в новые дома вблизи Киева: как зарегистрироваться

Фото: Жилой комплекс для переселенцев (Telegram УПСЗН Ирпенского городского совета)
Автор: Ольга Маджумдар

Внутренне перемещенные лица могут получить жилье недалеко от Киева в новых домах. Бесплатно проживать там можно будет до 5 лет.

Такая программа действует от американского благотворительного фонда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление труда и социальной защиты населения Ирпенского городского совета.

Жилье для ВПЛ от Американского благотворительного фонда "К Украине с любовью" можно получить на территории Киевской области в комплексе индивидуальных и многоквартирных жилых домов "Городок Хансена". Квартиры можно получить в бесплатное пользование до 5 лет:

  • село Тарасовка (Боярская территориальная община);
  • на территории Софиевской Борщаговки. 

Также для одиноких ВПЛ пожилого возраста есть дома в таких населенных пунктах:

  • село Колонщина (Макаровская территориальная община);
  • село Любимовка (Бучанский район).

Те, кто нуждается в жилье, могут заполнить анкету по ссылке.

Порядок заселения определяется в благотворительном фонде. Для получения жилья необходимо предоставить максимально полную информацию по каждому члену семьи и указать выплаты и доходы.

В "Городке Хансена" в Тарасовке около 80 семей получили жилье в декабре 2023 года.

Напомним, мы писали, как получить бесплатное убежище в областном центре Украины. В Николаеве могут поселить бесплатно до 3 недель.

Также сообщалось, что в Житомире в 2024 году планируется построить жилой комплекс для внутренне перемещенных лиц. Бесплатные квартиры в многоэтажках могут получить 400 переселенцев.

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Благодійна організаціяВнутренне перемещенные лицаЖилье для переселенцев