Переселенцы в Днепре получили продуктовые наборы от Фонда Ахметова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В этот раз переселенцы, которые из-за войны вынужденно переехали в Днепр, получили от фонда полтысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В каждый набор входят продукты длительного хранения, включая макаронные изделия, сахар, соль, муку, крупу, консервированную фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В целом фонд уже передал Днепропетровской области, где зарегистрировано почти 357 тысяч внутренне перемещенных лиц, более 47 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.