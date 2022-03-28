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Переселенцям в Україні виплачуватимуть по 2 тисячі гривень щомісяця: як отримати

Фото: міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов заявив, що Україна перейшла на нову систему підтримки переселенців. Щомісяця 2 тисячі гривень зможуть отримувати вимушено покинули свої будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Ми зараз перейшли на нову систему підтримки - щомісячна виплата в розмірі 2 тисяч гривень громадянам, які вимушено залишили свої будинки, і 3 тисячі на дітей", - заявив міністр.

Для того, щоб отримувати виплати, необхідно зареєструватися на порталі "Дія" або в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання.

"Крім того, ми ввели підтримку для роботодавців, що створюють нові робочі місця. Протягом двох місяців, коли вони створять нове робоче місце для переселенця, зареєструються або в центрі зайнятості, або на порталі "Дія", вони також зможуть отримати компенсацію в розмірі 6,5 тисячі гривень", - заявив Немчинов.

Нагадаємо, для того, щоб почати отримувати виплати, необхідно зареєструватися в програмі до 14 квітня.

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