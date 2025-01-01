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Перерывов "на праздники" не имеем: в "Третьей штурмовой" рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Иллюстративное фото: в "Третьей штурмовой" рассказали о ситуации на Харьковском направлении (facebook com/ab3_army)
Автор: Наталья Кава

Российская армия штурмует Харьковское направление каждый день. Там нет передышки от действий врага даже на праздники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

Российская армия пробивается к реке Оскол со стороны Макеевки - южнее, и в районе Загрызово - севернее. А вот в районе Двуречного оккупанты постоянно проводят попытки перехода, при том довольно дерзкие - на обычных лодках, которые иногда воруют у местных.

По его словам, это создает угрозу для Купянска и Боровой.

"Основная сложность на сегодняшний день - погодные условия, которые порой очень мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами в целом. Враг всегда использует погоду, понимая, что в это время мы ничего не видим", - пишет Жорин.

Он рассказал, что иногда российские военные вплотную успевают подходить к украинским позициям. После этого украинским войскам приходится проводить зачистку этой местности и помогать соседним подразделениям вернуть позиции.

Бои за Купянск

Ранее РБК-Украина писало о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась к Купянску. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, на данный момент угрозы Купянску нет.

Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

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Война в УкраинеКупянск