Перерывов "на праздники" не имеем: в "Третьей штурмовой" рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Российская армия штурмует Харьковское направление каждый день. Там нет передышки от действий врага даже на праздники.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.
Российская армия пробивается к реке Оскол со стороны Макеевки - южнее, и в районе Загрызово - севернее. А вот в районе Двуречного оккупанты постоянно проводят попытки перехода, при том довольно дерзкие - на обычных лодках, которые иногда воруют у местных.
По его словам, это создает угрозу для Купянска и Боровой.
"Основная сложность на сегодняшний день - погодные условия, которые порой очень мешают проводить разведку подходов, а также нанесение огневого поражения дронами в целом. Враг всегда использует погоду, понимая, что в это время мы ничего не видим", - пишет Жорин.
Он рассказал, что иногда российские военные вплотную успевают подходить к украинским позициям. После этого украинским войскам приходится проводить зачистку этой местности и помогать соседним подразделениям вернуть позиции.
Ранее РБК-Украина писало о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась к Купянску. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.
По словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, на данный момент угрозы Купянску нет.
Также в начале декабря в районе села Новомлинск, Купянского района, россияне попытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.
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