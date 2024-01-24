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Перерабатывающие компании могут получить грант на полмиллиона долларов: как подать заявку

Украина, Среда 24 января 2024 06:47
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Перерабатывающие компании могут получить грант на полмиллиона долларов: как подать заявку Фото: перерабатывающие предприятия могут получить грант (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

"Сегодня задачей Правительства Украины является не только восстановление экономики... Но и создание прочных фундаментов для качественно новой модели ее развития. Ключом для решения этой задачи является развитие отечественного производства, в частности переработки. Правительство максимально способствует развитию перерабатывающих предприятий", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

В рамках программы будет предоставлено около 30 грантов объемом от 150 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Общий объем финансирования - 10 миллионов долларов.

Гранты будут предоставлены предприятиям в таких секторах:

  • упаковка и упаковочные материалы;
  • пищевая промышленность;
  • машиностроение и металлообработка;
  • текстиль;
  • продукты на восстановление и реконструкцию (стройматериалы, окна, двери и т.п.).

Прием заявок продлится до 8 марта 2024 года.

Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора по ссылке.

Гранты для украинцев

Ранее мы сообщали, что украинки, проживающие в Киевской и Житомирской областях, а также увлекаются уходом за детьми и мечтают открыть собственное детское заведение у себя дома могут получить грант.

В своем материале РБК-Украина объяснило, как работает грантовая система и какие условия нужно выполнять, чтобы получить финансовую помощь.

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