Перерабатывающие компании могут получить грант на полмиллиона долларов: как подать заявку
Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
"Сегодня задачей Правительства Украины является не только восстановление экономики... Но и создание прочных фундаментов для качественно новой модели ее развития. Ключом для решения этой задачи является развитие отечественного производства, в частности переработки. Правительство максимально способствует развитию перерабатывающих предприятий", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.
В рамках программы будет предоставлено около 30 грантов объемом от 150 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Общий объем финансирования - 10 миллионов долларов.
Гранты будут предоставлены предприятиям в таких секторах:
- упаковка и упаковочные материалы;
- пищевая промышленность;
- машиностроение и металлообработка;
- текстиль;
- продукты на восстановление и реконструкцию (стройматериалы, окна, двери и т.п.).
Прием заявок продлится до 8 марта 2024 года.
Подробная информация по подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора по ссылке.
Гранты для украинцев
Ранее мы сообщали, что украинки, проживающие в Киевской и Житомирской областях, а также увлекаются уходом за детьми и мечтают открыть собственное детское заведение у себя дома могут получить грант.
В своем материале РБК-Украина объяснило, как работает грантовая система и какие условия нужно выполнять, чтобы получить финансовую помощь.
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